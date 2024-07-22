Практика судов
  1. Фото
  2. / Общество

Олимпийские игры-2024: каждую медаль украсили железом из Эйфелевой башни.

07:36, 22 июля 2024
Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла из Эйфелевой башни.
Олимпийские игры-2024: каждую медаль украсили железом из Эйфелевой башни.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры.

На Олимпиаде, которая пройдет в Париже, каждая медаль будет украшена куском железа из Эйфелевой башни. Об этом сообщает Bild.

Дизайн медалей разработал ювелирный дом Chaumet, входящий в группу компаний LVMH.

Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла из Эйфелевой башни.

Указывается, что из железа убрали коричневую краску, вернув первоначальный цвет. Обрамляющие металл заклепки также напоминают аналогичные элементы башни.

Как пояснил глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, это решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными и неповторимыми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Для принятия решения об отказе в пересечении государственной границы недостаточно только самой ссылки на нормы законов – позиция суда

Административный суд отменил отказ Пограничной службы в выезде водителю грузовика, указав, что неблагоприятное для лица решение должно быть мотивированным и отвечать критерию обоснованности.

Не могут быть ограничены в условиях военного положения право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебную защиту, презумпция невиновности и право на защиту – Конституционный Суд Украины

Конституцией и актами, которыми введено военное положение и соответственно механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, права на судебную защиту, презумпции невиновности и права на защиту.

Иски о возобновлении на работе и о взыскании алиментов не могут предъявляться по фактическому месту жительства, если оно отличается от зарегистрированного – Верховный Суд

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не отвечает требованиям статьи 28 ГПК – Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Кабмин опубликовал новую редакцию порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий

Подать заявление о получении статуса УБД можно будет через Портал Дія.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова