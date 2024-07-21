Гибель 20-летнего парня из-за обрыва канатной дороги в Киеве: прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона

Как сообщалось, 21 июля в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр. Во время обрыва троса на аттракционе находился 20-летний парень, его разыскивают.
Киевская городская прокуратура сообщила, что начала расследование по факту гибели человека на аттракционе, работу которого прокуратура в суде потребовала остановить.
Указано, что расследование проводится по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека (ч.2 ст.272, ч. 3 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование проводится следователями Печерского управления полиции Киева.
Киевская городская прокуратура отметила, что еще в 2021 году пыталась приостановить работу указанного аттракциона.
«Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 11.01.2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов , учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья», — отметили там.
Сообщается, что ответчиками по делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), КП "ПЛЕСО" и Общество-победитель конкурса.
«Однако решением Хозяйственного суда Киева от 02.12.2021, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 16.06.2022 и Верховного суда от 14.09.2022, в удовлетворении отказано.
Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности.
Более того, во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения инвестиционного конкурса и судебного разбирательства проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны.
Впрочем, никого из должностных лиц КГГА, проводивших конкурс на определение победителя, до сегодняшнего трагического случая это не беспокоило», — указывает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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