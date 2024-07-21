Полиция возбудила дело по факту обрыва канатной дороги в Киеве

В момент обрыва троса на аттракционе находился 20-летний молодой человек.

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Как сообщалось, 21 июля в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр.

Во время обрыва троса на аттракционе находился 20-летний парень, его разыскивают. Об этом сообщает полиция Киева.

«По имеющейся в полиции информации, в момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень. Его поиски продолжаются», — отметили правоохранители.

По факту указанного происшествия следователи Печерского управления полиции возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, речь идет о нарушении правил безопасности лицом, обязанным их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей – ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека – ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

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