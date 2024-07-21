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Поліція відкрила справу за фактом обриву канатної дороги у Києві

17:10, 21 липня 2024
У момент обриву тросу на атракціоні перебував 20-річний хлопець.
Поліція відкрила справу за фактом обриву канатної дороги у Києві
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Як повідомлялося, 21 липня в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро.

Під час обриву тросу на атракціоні перебував 20-річний хлопець, його розшукують. Про це повідомляє поліція Києва.

«За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають», — зазначили правоохоронці.

За фактом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема, мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість, що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

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