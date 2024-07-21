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Аномальное потепление в Антарктике: в разгар зимы полярники зафиксировали плюсовую температуру

20:47, 21 июля 2024
Несмотря на то, что на острове Галиндез продолжается антарктическая зима, воздух прогрелся до 4,5°С.
Аномальное потепление в Антарктике: в разгар зимы полярники зафиксировали плюсовую температуру
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В разгар антарктической зимы полярники станции "Академик Вернадский" зафиксировали значительное повышение суточной температуры. Максимальная суточная температура вблизи станции выросла более чем на 8 градусов – с -4,2°С до +4,5°С. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

«Плюсовая температура сохранялась на протяжении почти двух суток – 16-17 июля. Шел дождь и мокрый снег. Также температуры чуть выше 0 градусов были зафиксированы на британской станции «Розера», расположенной на 300 км к югу от «Вернадского», то есть ближе к Южному полюсу», - рассказывают полярники.

Ученые объяснили, почему происходят такие температурные аномалии.

«Раньше мы уже рассказывали о явлении «атмосферной реки». Это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы. С атмосферной рекой как раз связан скачок температуры, зафиксированный на нашей станции», - говорится в сообщении.

По словам полярников, если такие случаи участятся – усилятся процессы таяния ледников. Это в свою очередь приведет к постепенному распрессованию прибрежных вод, что чревато разрушением различных экосистем как белого континента, так и океана вокруг него.

«В общем, последние 5 лет температуры на станции редко опускаются ниже -10°С, тогда как для предыдущих 5 лет они так же редко, но были ниже -15°С. К 1980-м зимой температуры падали до -30°С. То есть потепление – очень выразительное в Антарктиде, и есть тенденция, касающаяся всей нашей Планеты», - добавляют полярники.

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