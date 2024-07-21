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Аномальне потепління в Антарктиці: у розпал зими полярники зафіксували плюсову температуру

20:47, 21 липня 2024
Попри те, що на острові Галіндез триває антарктична зима, повітря прогрілося до 4,5°С.
Аномальне потепління в Антарктиці: у розпал зими полярники зафіксували плюсову температуру
Фото: Національний антарктичний науковий центр
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У розпал антарктичної зими полярники станції «Академік Вернадський» зафіксували значне підвищення добової температури. Максимальна добова температура поблизу станції зросла на більш як 8 градусів – із -4,2°С до +4,5°С. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

«Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. Йшов дощ та мокрий сніг. Також температури трохи вище 0 градусів були зафіксовані на британській станції «Розера», що розташована на 300 км південніше «Вернадського», тобто ближче до Південного полюсу», - розповідають полярники.

Науковці пояснили, чому відбуваються такі температурні аномалії.

«Раніше ми вже розповідали про явище «атмосферної ріки». Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони. З атмосферною рікою якраз пов’язаний стрибок температури, зафіксований на нашій станції», - йдеться у повідомленні.

За словами полярників, якщо такі випадки почастішають - посиляться процеси танення льодовиків. Це своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод, яке загрожує руйнуванню різних екосистем як “»білого континенту», так і океану навколо нього.

«Загалом останні 5 років температури на станції рідко опускаються нижче -10°С, тоді як для попередніх 5 років вони так само рідко, але були нижче -15°С. До 1980-х взимку температури падали до -30°С. Тобто потепління – дуже виразне в Антарктиді, і є тенденцією, що стосується всієї нашої Планети», - додають полярники.

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