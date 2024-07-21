Загибель 20-річного хлопця через обриву канатної дороги у Києві: прокуратура ще у 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону

У 2021 році Київська міська прокуратура намагалася зупинити роботу атракціону, як такого, що несе потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

Як повідомлялося, 21 липня в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Під час обриву тросу на атракціоні перебував 20-річний хлопець, його розшукують.

Київська міська прокуратура повідомила, що розпочала розслідування за фактом загибелі людини на атракціоні, роботу якого прокуратура в суді вимагала зупинити.

Вказано, що розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини(ч.2 ст.272, ч. 3 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції Києва.

Київська міська прокуратура зазначила, що ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону.

«Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя», — зазначили там.

Повідомляється, що відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП «ПЛЕСО» та Товариство-переможець конкурсу.

«Однак рішенням Господарського суду м.Києва від 02.12.2021, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та Верховного суду від 14.09.2022, у задоволенні позову відмовлено.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

Більше того, під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало», — вказує пресслужба Київської міської прокуратури.

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