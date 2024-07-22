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Від глобального збою в роботі систем Microsoft постраждало менше 1% пристроїв з Windows

07:00, 22 липня 2024
Масштабний збій торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв.
Від глобального збою в роботі систем Microsoft постраждало менше 1% пристроїв з Windows
Фото із відкритих джерел
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Глобальний технічний збій, пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв із цією операційною системою. Це менше за 1% усіх компʼютерів з Windows. Про це повідоммляє корпорація Microsoft.

Оновлення програмного забезпечення іноді можуть призводити до порушень у роботі компʼютерів. Однак ситуації, подібні до резонансного збою з CrowdStrike, трапляються вкрай нечасто.

У Microsoft зазначили, що хоч відсоток пристроїв, яких торкнувся збій, невеликий, серйозні економічні та соціальні наслідки «показують, що CrowdStrike користуються організації, що надають надзвичайно важливі послуги». Crowdstrike допоміг Microsoft розробити рішення, яке дасть змогу швидше розібратися із ситуацією.

Як пише ВВС, збій CrowdStrike — це один із найгірших кіберінцидентів в історії, що затьмарює всі попередні зломи та збої. Найближча до нього за масштабами — кібератака WannaCry у 2017 році, яка, за оцінками фахівців, вразила близько 500 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.

Також у 2021 році стався серйозний шестигодинний збій у Meta, яка керує соцмережами Instagram, Facebook і WhatsApp. Але це в основному стосувалося лише цієї компанії і деяких пов’язаних партнерів.

Нагадаємо,  глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

Відновлення після глобального технічного збою може зайняти тижні, – попереджають експерти.

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