Как будут действовать графики отключения света 22 июля

В пиковые часы могут использовать ограничения сразу для трех очередей.

В понедельник, 22 июля, на всей территории Украины будут применяться графики отключения света. В частности, в пиковые часы могут использовать ограничения сразу для трех очередей. Об этом сообщают Укрэнерго и ДТЭК.

Завтра меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.

С 18:00 до 23:00 – три очереди.

В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

В то же время в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

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