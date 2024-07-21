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Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років, — Володимир Зеленський

19:16, 21 липня 2024
Президент додав, якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів.
Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що «ніхто не погодиться» на війну, яка триватиме ще довгі роки, але, якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів. Про це Глава держави зазначив у інтерв'ю ВВС.

Зеленського запитали, чи буде він і далі перебувати на посаді президента, якщо війна в Україні триватиме 10 років, адже критики можуть сказати, що Україна в такому разі не є демократією.

«По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо реально. Це перше.

Тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще в рази. Це не можна допустити. Це друге.

Третє – я з задоволенням провів би вибори, якби можна було. І якщо війна буде затягуватися (ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася), але якщо вона буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно, бо це зміни Конституції України. Конституцію не можна міняти в час війни, проводити вибори в час воєнного стану не можна», — зазначив Президент.

На питання, чи може він дійти до точки, коли потрібно буде передати повноваження комусь іншому, Зеленський відповів ствердно, але додав, що це станеться «після війни».

Президент також підкреслив, що потрібно закінчити війну й покінчити з путіним.

«Ми маємо завершити її (війну – ред.) й маємо покінчити з ним, це дуже важливо для нашого народу і нашої держави», - сказав він.

На уточнююче питання, чи говорить він про путіна, Президент відповів: «Так».

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