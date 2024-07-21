В Сумской области оккупанты атаковали дроном комбайн во время сбора урожая — есть погибший и раненый

Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранение.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Сумской области российские оккупанты атаковали дроном комбайн во время сбора урожая, погиб и ранен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 21 июля около 16:40 враг атаковал, по предварительной информации, FPV-дроном комбайн, собиравший урожай на территории Белопольской общины Сумского района.

Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранение.

«Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области», - отметили в ОГП.

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