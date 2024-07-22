Джо Байден заверил, что останется президентом до конца срока и не уйдет в отставку

Президент США опроверг слухи о том, что досрочно уйдет с поста.

Президент США Джо Байден заверил, что останется президентом до конца своей каденции. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Мы – Соединенные Штаты Америки – нет ничего, что мы не сможем сделать, если сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом», – написал Байден.

Как известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку после того, как президент объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборы.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс отреагировал на это, заявив, что Байден сдаст свои полномочия по истечению срока его президентства.

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