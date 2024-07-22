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В Белом доме отреагировали на призыв Майка Джонсона об отставке Джо Байдена

09:42, 22 июля 2024
В Белом доме заявили, что Джо Байден не планирует уходить в отставку и ждет завершения своего срока.
В Белом доме отреагировали на призыв Майка Джонсона об отставке Джо Байдена
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Как известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку после того, как президент объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборы.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс отреагировал на это, заявив, что Байден сдаст свои полномочия по истечению срока его президентства. Об этом он сказал в комментарии CNN.

«Президент Байден унаследовал от своего предшественника экономику в кризисном состоянии, стремительный рост уровня насильственной преступности и развалившиеся отношения с союзниками. Он изменил ситуацию и обеспечил сильнейший экономический рост в мире и самый низкий уровень преступности за почти 50 лет, одновременно сделав НАТО больше, чем когда-либо. Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения новых исторических результатов для американского народа», – подчеркнул Бейтс.

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