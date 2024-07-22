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У Білому домі відреагували на заклик Майка Джонсона про відставку Джо Байдена

09:42, 22 липня 2024
У Білому домі заявили, що Джо Байден не планує йти у відставку і чекає на завершення свого терміну.
У Білому домі відреагували на заклик Майка Джонсона про відставку Джо Байдена
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Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку після того, як президент оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на вибори.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на це, заявивши, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президенства. Про це він сказав у коментарі CNN.

«Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у кризовому стані, стрімке зростання рівня насильницької злочинності та розвалені відносини з союзниками. Він змінив ситуацію і забезпечив найсильніше економічне зростання в світі і найнижчий рівень злочинності за майже 50 років, одночасно зробивши НАТО більшим, ніж будь-коли. Він з нетерпінням чекає завершення свого терміну і досягнення нових історичних результатів для американського народу», - наголосив Бейтс.

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