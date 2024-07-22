Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку

Майк Джонсон заявив, що якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом, тому має негайно піти у відставку.

Як відомо, 21 липня чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів.

Після цього спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Джонсон зазначив, що балотування віцепрезидентки Камали Гарріс не покращить перспективи демократів, адже вона «співвласниця катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена».

«Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 мільйонів американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена «партія демократії» довела прямо протилежне», - написав Джонсон.

Спікер зазначив, що якщо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом. Він повинен негайно піти у відставку.

«Незалежно від хаосу в нинішньому Білому домі, нашим супротивникам по всьому світу слід нагадати, що Конгрес США, американські військові та американський народ повністю готові і віддані справі захисту наших інтересів як вдома, так і за кордоном», - додав він.

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