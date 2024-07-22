Трагедія на атракціоні у Києві: тіло загиблого досі не знайшли

22 липня пошукові роботи у річці Дніпро будуть продовжені.

Тіло хлопця, який впав у Дніпро в Києві внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту, не знайдено. Про це повідомила пресслужба ДСНС 21 липня.

Зазначається, що водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тисяч квадратних метрів під час занурень. Також 12 тисяч квадратних метрів обслідували за допомогою Ехолоту.

У ДСНС додали, що на 21 липня пошукові роботи завершено, але їх буде продовжено 22 липня, за узгодженням з Національною поліцією.

Попередньо, рятувальники шукають тіло хлопця 2004 року народження.

Раніше ми писали, що поліція відкрила справу за фактом обриву канатної дороги у Києві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.