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Трагедія на атракціоні у Києві: тіло загиблого досі не знайшли

08:13, 22 липня 2024
22 липня пошукові роботи у річці Дніпро будуть продовжені.
Трагедія на атракціоні у Києві: тіло загиблого досі не знайшли
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Тіло хлопця, який впав у Дніпро в Києві внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту, не знайдено. Про це повідомила пресслужба ДСНС 21 липня.

Зазначається, що водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тисяч квадратних метрів під час занурень. Також 12 тисяч квадратних метрів обслідували за допомогою Ехолоту.

У ДСНС додали, що на 21 липня пошукові роботи завершено, але їх буде продовжено 22 липня, за узгодженням з Національною поліцією.

Попередньо, рятувальники шукають тіло хлопця 2004 року народження.

Раніше ми писали, що поліція відкрила справу за фактом обриву канатної дороги у Києві.

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