Трагедия на аттракционе в Киеве: тело погибшего до сих пор не нашли

22 июля поисковые работы в реке Днепр будут продолжены.

Тело парня, упавшего в Днепр в Киеве в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста, не найдено. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС 21 июля.

Отмечается, что водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8 тысяч квадратных метров во время погружений. Также 12 тысяч квадратных метров обследовали с помощью Эхолота.

В ГСЧС добавили, что на 21 июля поисковые работы завершены, но они будут продолжены 22 июля, по согласованию с Национальной полицией.

Предварительно спасатели ищут тело парня 2004 года рождения.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила дело по факту обрыва канатной дороги в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.