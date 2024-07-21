Полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион: приметы и фото

Полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Приметы разыскиваемого:
На момент совершения преступления был одет в:
«Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника – звоните по номерам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.
Внимание! Не принимайте никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица», — отметили правоохранители.
Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.
Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, что ведет в россию.
Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.
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