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Полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион: приметы и фото

21:47, 21 июля 2024
Правоохранители разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.
Полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион: приметы и фото
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Полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Приметы разыскиваемого:

  • возраст – около 20 лет;
  • рост – 170-180 см;
  • худощавого телосложения.

На момент совершения преступления был одет в:

  • спортивные брюки черного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой – футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;
  • на голове – панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями;
  • на ногах – белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой;
  • на руках – красные перчатки.

«Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника – звоните по номерам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.

Внимание! Не принимайте никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица», — отметили правоохранители.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, что ведет в россию.

Также известно, что во время покушения на Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.

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