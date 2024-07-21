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Поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон: прикмети та фото

21:47, 21 липня 2024
Правоохоронці розшукують чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон: прикмети та фото
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Поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон. Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Прикмети розшукуваного:

  • вік - близько 20 років;
  • зріст - 170-180 см;
  • худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

  • спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
  • на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
  • на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
  • на руках - червоні рукавиці.

«Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи», — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.

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