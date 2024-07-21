Поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон: прикмети та фото

Поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон. Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Прикмети розшукуваного:
На момент скоєння злочину був одягнений у:
«Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.
Увага! Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи», — наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.
Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.
Також відомо, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.
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