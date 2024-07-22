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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку

08:31, 22 июля 2024
Майк Джонсон заявил, что если Джо Байден не готов баллотироваться в президенты, он не может быть президентом, потому он должен немедленно уйти в отставку.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку
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Как известно, 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки.

После этого спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон призвал президента Джо Байдена немедленно уйти в отставку.  Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Джонсон также отметил, что баллотирование вице-президента Камалы Гаррис не улучшит перспективы демократов, ведь она «совладелица катастрофических политических провалов администрации Байдена».

«Демократическая партия вычеркнула кандидата от демократов из избирательных бюллетеней чуть более чем за 100 дней до выборов. Признав недействительными голоса более 14 миллионов американцев, избравших Джо Байдена кандидатом в президенты от демократов, самопровозглашенная «партия демократии» доказала прямо противоположное», - написал Джонсон.

Спикер отметил, что если Байден не готов баллотироваться в президенты, он не может быть президентом. Он должен немедленно уйти в отставку.

«Независимо от хаоса в нынешнем Белом доме, нашим противникам по всему миру следует напомнить, что Конгресс США, американские военные и американский народ полностью готовы и преданы защите наших интересов как дома, так и за рубежом», - добавил он.

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