Джо Байден запевнив, що залишиться президентом до кінця строку і не піде у відставку

Президент США спростував чутки про те, що достроково піде з посади.

Президент США Джо Байден запевнив, що залишиться президентом до кінця своєї каденції. Про це він повідомив у соцмережах.

«Ми – Сполучені Штати Америки – немає нічого, що ми не зможемо зробити, якщо зробимо це разом. Ми просто повинні пам'ятати, хто ми є. Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та щодня, коли я маю честь бути вашим президентом», – написав Байден.

Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку після того, як президент оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на вибори.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на це, заявивши, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президенства.

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