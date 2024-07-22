Практика судів
  1. У світі

Джо Байден запевнив, що залишиться президентом до кінця строку і не піде у відставку

20:27, 22 липня 2024
Президент США спростував чутки про те, що достроково піде з посади.
Джо Байден запевнив, що залишиться президентом до кінця строку і не піде у відставку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден запевнив, що залишиться президентом до кінця своєї каденції. Про це він повідомив у соцмережах.

«Ми – Сполучені Штати Америки – немає нічого, що ми не зможемо зробити, якщо зробимо це разом. Ми просто повинні пам'ятати, хто ми є. Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та щодня, коли я маю честь бути вашим президентом», – написав Байден.

Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку після того, як президент оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на вибори.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на це, заявивши, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президенства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як буде проходити кваліфікаційний іспит під час конкурсів на посади суддів: тестування на когнітивні здібності та знання історії української державності

Кваліфікаційний іспит можна здати вдало лише у тому випадку, якщо вдасться отримати достатню кількість балів за когнітивні здібності та історію української державності.

Мішель Обама все ще у списку тих, хто може стати кандидатом у президенти США на заміну Байдену

Барак Обама офіційно не підтримав висунення Камали Гарріс – чи може бути кандидатом в президенти США Мішель Обама.

Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському

Під час затримання особи, яка чинить опір, поліцейський зможе застосовувати електрошокер – Кабмін вніс законопроект.

Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Якщо засуджений заявляє про те, що він не володіє мовою судочинства, суд має належним чином перевірити потребу в залученні перекладача – Верховний Суд

Можливість обвинуваченого в суді спілкуватися рідною мовою, отримувати копії судових рішень у перекладі на рідну мову або іншу, якою він володіє, а також користуватися послугами перекладача є одними зі складових у реалізації ним своїх прав на захист та розгляд справи незалежним і неупередженим судом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва