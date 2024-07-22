Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі могла відіграти вирішальну роль у рішенні Джо Байдена знятися з виборів

Коли питання про вихід Байдена з президентських перегонів починало «затухати» і втрачати динаміку, саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я».

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Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі доклала багато зусиль, щоб змусити президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Джерела вказують: «коли питання про його (Джо Байдена — ред.) вихід з кампанії починало затухати і втрачати динаміку», саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я».

Втім Пелосі не робила жодних публічних закликів до Байдена, щоб той вийшов із перегонів.

Видання вказує, що це «могло б розлютити Байдена, змусити його стати непримиренним і ніколи не відступити».

Тож Пелосі «тихо та методично» спілкувалася з американськими законодавцями та великою мережею донорів Демократичної партії.

«Я думаю, що Пелосі продовжує демонструвати, що вона — майстерний політичний тактик», — сказав один зі співрозмовників видання.

За словами демократа Палати представників, заклик до Байдена відразу від 13 демократів Конгресу про вихід із перегонів, — «це все справа рук Ненсі». На запитання, наскільки Пелосі відповідальна за відставку Байдена, законодавець відповів: «50%».

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