Рада в первом чтении поддержала законопроект, усиливающий контроль за обращением БАДов

Законопроект по усовершенствованию регулирования производства и обращения пищевых дополнителей устраняет возможность продавать лекарства под видом БАДов.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 11389, усиливающий контроль за оборотом биологических активных добавок к пище (БАДов). Об этом сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Законопроект по усовершенствованию регулирования производства и обращения пищевых дополнителей приводит украинское законодательство к требованиям соответствующей директивы ЕС и устраняет возможность продавать лекарства под видом БАДов.

«Совместно с Минздравом последние несколько лет работали над законом, урегулирующим оборот биологически активных добавок. Сейчас фиксируем случаи, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД. Что соответственно несет риски для здоровья человека. Ведь назначение пищевых дополнителей – вспомогательное, и их регулирование должно отличаться от обращения лекарства», - заявил он.

Документ вводит в законодательство термин «диетическая добавка», определяет четкие механизмы введения в обращение пищевых дополнителей, а также компонентов, которые могут использоваться для их производства: минералов, витаминов, питательных или физиологических эффектов. Их список и максимально допустимые дозы утвердит Минздрав. Проект закона усиливает ответственность за производство и реализацию БАДов, не отвечающих требованиям законодательства.

Радуцкий добавил, что Комитет уже принимает поправки от народных депутатов, чтобы подготовить законопроект ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что за продажу БАДов с неразрешенными ингредиентами будут штрафовать на 640 тысяч грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.