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Рада в первом чтении поддержала законопроект, усиливающий контроль за обращением БАДов

17:41, 10 октября 2024
Законопроект по усовершенствованию регулирования производства и обращения пищевых дополнителей устраняет возможность продавать лекарства под видом БАДов.
Рада в первом чтении поддержала законопроект, усиливающий контроль за обращением БАДов
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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 11389, усиливающий контроль за оборотом биологических активных добавок к пище (БАДов). Об этом сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

 Законопроект по усовершенствованию регулирования производства и обращения пищевых дополнителей приводит украинское законодательство к требованиям соответствующей директивы ЕС и устраняет возможность продавать лекарства под видом БАДов.

«Совместно с Минздравом последние несколько лет работали над законом, урегулирующим оборот биологически активных добавок. Сейчас фиксируем случаи, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД. Что соответственно несет риски для здоровья человека. Ведь назначение пищевых дополнителей – вспомогательное, и их регулирование должно отличаться от обращения лекарства», - заявил он.

Документ вводит в законодательство термин «диетическая добавка», определяет четкие механизмы введения в обращение пищевых дополнителей, а также компонентов, которые могут использоваться для их производства: минералов, витаминов, питательных или физиологических эффектов. Их список и максимально допустимые дозы утвердит Минздрав. Проект закона усиливает ответственность за производство и реализацию БАДов, не отвечающих требованиям законодательства.

Радуцкий добавил, что Комитет уже принимает поправки от народных депутатов, чтобы подготовить законопроект ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что за продажу БАДов с неразрешенными ингредиентами будут штрафовать на 640 тысяч грн.

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Верховная Рада Украины

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