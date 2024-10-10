Как не заблудиться в лесу во время похода за грибами – в ГСЧС дали советы

Важно соблюдать меры безопасности, чтобы не потеряться, и поход не превратился в неприятное приключение.

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Собирать грибы в лесу – это отличный способ провести время на природе, но важно соблюдать меры безопасности, чтобы не потеряться, и ваша тихая охота не превратилась в неприятное приключение. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ГСЧС дали несколько полезных советов, чтобы избежать такой неприятной ситуации:

Перед походом в горы или лесную местность обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Надевайте яркую одежду. Возьмите с собой воду и перекус.

Используйте GPS. Но не забывайте, что в некоторых местах может не быть связи, поэтому лучше иметь с собой механический компас как резервный вариант.

Заряжайте телефон, а еще лучше – возьмите с собой портативное зарядное устройство (Power Bank).

Составьте маршрут и изучите местность. Запоминайте ориентиры: дороги, реки, поля или другие видные объекты. Они помогут вам ориентироваться, когда будете возвращаться назад. Сообщите родным о вашем маршруте и времени возвращения.

Маркируйте путь. Если уходите глубоко в лес, можно оставлять небольшие отметки на деревьях (ленты или куски ткани), чтобы легче найти дорогу назад. Это особенно полезно в незнакомых местностях.

Планируйте время похода, чтобы вернуться к сумраку. Лес выглядит совсем по-другому в темное время суток, поэтому важно иметь достаточно времени для возвращения.

Ходите группой. В случае непредвиденной ситуации группа всегда может найти решение или вызвать помощь.

Не паникуйте, если потерялись. Попытайтесь вернуться к месту, где в последний раз видели знакомый ориентир или дорогу. Если это невозможно, спокойно позвоните в спасательные службы по номеру 101, предоставив им точную информацию о вашем местоположении.

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