Как не заблудиться в лесу во время похода за грибами – в ГСЧС дали советы

22:54, 10 октября 2024
Важно соблюдать меры безопасности, чтобы не потеряться, и поход не превратился в неприятное приключение.
Источник фото: Andrew Ridley / Unsplash
Собирать грибы в лесу – это отличный способ провести время на природе, но важно соблюдать меры безопасности, чтобы не потеряться, и ваша тихая охота не превратилась в неприятное приключение. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
В ГСЧС дали несколько полезных советов, чтобы избежать такой неприятной ситуации:
- Перед походом в горы или лесную местность обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды.
- Надевайте яркую одежду. Возьмите с собой воду и перекус.
- Используйте GPS. Но не забывайте, что в некоторых местах может не быть связи, поэтому лучше иметь с собой механический компас как резервный вариант.
- Заряжайте телефон, а еще лучше – возьмите с собой портативное зарядное устройство (Power Bank).
- Составьте маршрут и изучите местность. Запоминайте ориентиры: дороги, реки, поля или другие видные объекты. Они помогут вам ориентироваться, когда будете возвращаться назад. Сообщите родным о вашем маршруте и времени возвращения.
- Маркируйте путь. Если уходите глубоко в лес, можно оставлять небольшие отметки на деревьях (ленты или куски ткани), чтобы легче найти дорогу назад. Это особенно полезно в незнакомых местностях.
- Планируйте время похода, чтобы вернуться к сумраку. Лес выглядит совсем по-другому в темное время суток, поэтому важно иметь достаточно времени для возвращения.
- Ходите группой. В случае непредвиденной ситуации группа всегда может найти решение или вызвать помощь.
- Не паникуйте, если потерялись. Попытайтесь вернуться к месту, где в последний раз видели знакомый ориентир или дорогу. Если это невозможно, спокойно позвоните в спасательные службы по номеру 101, предоставив им точную информацию о вашем местоположении.
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