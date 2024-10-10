В Минобороны объявили о разработке новых тентов для военных

Министерство обороны приглашает производителей и поставщиков приобщиться к процессу военных (исследовательских) испытаний нового образца.

Источник иллюстративного изображения: octactical

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, продолжается активная работа по совершенствованию материального обеспечения для нужд ВСУ.

В частности, Главное управление развития материального обеспечения разработало техническое описание на новый образец вещевого имущества – «Тент универсальный полевой (Тип 2)».

Следовательно, производителей и поставщиков приглашают приобщиться к процессу военных (исследовательских) испытаний этого образца. Для этого необходимо изготовить и предоставить не менее 10 единиц таких тентов, соблюдая требования военного стандарта.

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