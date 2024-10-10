Норвегия выделит почти $87,5 млн на оборонное производство для Украины и союзников

Норвегия запускает четыре новых оборонных проекта для укрепления собственной и украинской обороны.

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Правительство Норвегии приняло решение инвестировать до 967 миллионов крон (примерно 87,5 млн долларов) в четыре новых проекта для увеличения производственных мощностей в сфере обороны. Эти инициативы направлены на обеспечение важными материалами как Норвегии, так и Украины и ее союзников.

Как отмечает Министерство обороны Норвегии, текущих производственных возможностей не хватает для покрытия существующих потребностей. Правительство представило дорожную карту по расширению оборонного производства.

«Мы увеличим поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины, поддержим планы компании Nammo по созданию новой производственной линии для ракетных двигателей, укрепим норвежскую цепочку производства взрывчатых веществ и изучим возможности создания нового завода для производства военных взрывчатых веществ в Норвегии», - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

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