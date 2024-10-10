В Бердичеве подрядчика подозревают в присвоении почти 1,6 млн грн на ремонте окон лицея, поврежденных ракетным обстрелом

Подозреваемый установил около ста металлопластиковых окон, не отвечающих требованиям ряда технических стандартов.

Фото: СБУ

В Бердичеве сообщено о подозрении подрядчику в присвоении почти 1,6 млн грн на ремонте окон лицея, поврежденных ракетными обстрелами. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Согласно материалам следствия, предприятие заключило соглашение с одним из подразделений Житомирской облгосадминистрации по выполнению ремонтных работ.

Подрядчику поручили заменить окна в Бердичевском профессиональном строительном лицее, которые получили повреждения из-за вражеских ракетных обстрелов.

Общая стоимость подряда составила 1,9 млн грн.

Денежные средства выделялись из резервного фонда госбюджета, который предназначался для восстановления инфраструктуры в условиях военного положения.

Подозреваемый установил почти 100 металлопластиковых окон, не отвечающих ряду технических требований. При этом в официальные документы внес ложные сведения об объеме, стоимости и качестве фактически выполненных работ.

Таким образом он присвоил около 80% суммы, выделенной на замену окон в учебном корпусе лицея, спортзала, мастерской и общежития. Это – почти 1,6 млн грн бюджетных средств.

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