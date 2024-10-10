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У Бердичеві підрядника підозрюють у привласнення майже 1,6 млн грн на ремонті вікон ліцею, пошкоджених ракетним обстрілом

21:51, 10 жовтня 2024
Підозрюваний встановив близько ста металопластикових вікон, що не відповідають вимогам низці технічних стандартів.
У Бердичеві підрядника підозрюють у привласнення майже 1,6 млн грн на ремонті вікон ліцею, пошкоджених ракетним обстрілом
Фото: СБУ
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У Бердичеві повідомлено про підозру підряднику у привласнення майже 1,6 млн грн на ремонті вікон ліцею, пошкоджених ракетним обстрілом. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Відповідно до матеріалів слідства, підприємство уклало угоду з одним із підрозділів Житомирської облдержадміністрації для виконання ремонтних робіт. Підряднику доручили замінити вікна у Бердичівському професійному будівельному ліцеї, які зазнали пошкоджень через ворожий ракетний обстріл.

Загальна вартість підряду становила 1,9 млн грн.

Кошти виділялися з резервного фонду держбюджету, який призначався для відновлення інфраструктури в умовах воєнного стану.

Підозрюваний встановив майже 100 металопластикових вікон, що не відповідають низці технічних вимог. При цьому до офіційних документів вніс неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість фактично виконаних робіт.

У такий спосіб він привласнив близько 80 % від суми, виділеної на заміну вікон у навчальному корпусі ліцею, спортзалі, майстерні та гуртожитку. Це – майже 1,6 млн грн бюджетних коштів.

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