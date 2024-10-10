Норвегія виділить майже $87,5 млн на оборонне виробництва для України та союзників

Норвегія запускає чотири нові оборонні проєкти для зміцнення власної та української оборони.

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Уряд Норвегії ухвалив рішення інвестувати до 967 мільйонів крон (приблизно 87,5 млн доларів) у чотири нові проєкти для збільшення виробничих потужностей у сфері оборони. Ці ініціативи спрямовані на забезпечення важливими матеріалами як Норвегії, так і Україні та її союзникам.

Як зазначає Міністерство оборони Норвегії, поточних виробничих можливостей не вистачає для покриття існуючих потреб. Уряд представив дорожню карту щодо розширення оборонного виробництва.

«Ми збільшимо підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України, підтримаємо плани компанії Nammo зі створення нової виробничої лінії для ракетних двигунів, зміцнимо норвезький ланцюжок виробництва вибухових речовин і вивчимо можливості створення нового заводу для виробництва військових вибухових речовин у Норвегії», – заявив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

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