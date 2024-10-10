У Міноборони оголосили про розробку нових тентів для військових

Міністерство оборони запрошує виробників та постачальників долучитися до процесу військових (дослідних) випробувань нового зразка.

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Як повідомили у Міністерстві оборони України, триває активна робота над вдосконаленням матеріального забезпечення для потреб ЗСУ.

Зокрема, Головне управління розвитку матеріального забезпечення розробило технічний опис на новий зразок речового майна – «Тент універсальний польовий (Тип 2)».

Відтак, виробників та постачальників запрошують долучитися до процесу військових (дослідних) випробувань цього зразка. Для цього необхідно виготовити і надати не менше 10 одиниць таких тентів, дотримуючись вимог військового стандарту.

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