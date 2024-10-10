Як не заблукати в лісі під час походу за грибами – у ДСНС дали поради

Важливо дотримуватися заходів безпеки, щоб не загубитися, і похід не перетворився на неприємну пригоду.

Джерело фото: Andrew Ridley / Unsplash

Збирати гриби в лісі – це чудовий спосіб провести час на природі, але важливо дотримуватися заходів безпеки, щоб не загубитися, і ваше тихе полювання не перетворилося на неприємну пригоду. На цьому наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У ДСНС дали кілька корисних порад, щоб уникнути такої неприємної ситуації:

Перед походом в гори чи лісову місцевість обов’язково ознайомтеся з прогнозом погоди.

Одягайте яскравий одяг. Беріть з собою воду та перекус.

Використовуйте GPS. Але не забувайте, що в деяких місцях може не бути зв'язку, тому краще мати з собою механічний компас як резервний варіант.

Заряджайте телефон, а ще краще - візьміть з собою портативний зарядний пристрій (Power Bank).

Складіть маршрут і вивчіть місцевість. Запам'ятовуйте орієнтири: дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти. Вони допоможуть вам орієнтуватися, коли будете повертатися назад. Повідомте рідних про ваш маршрут та час повернення.

Маркуйте шлях. Якщо йдете глибоко в ліс, можна залишати невеликі позначки на деревах (стрічки або шматки тканини), щоб легше знайти дорогу назад. Це особливо корисно в незнайомих місцевостях.

Плануйте час походу так, щоб повернутися до сутінку. Ліс виглядає зовсім по-іншому в темний час доби, тому важливо мати достатньо часу для повернення.

Ходіть групою. У разі непередбачуваної ситуації група завжди може знайти рішення або викликати допомогу.

Не панікуйте, якщо загубилися. Спробуйте повернутися до місця, де востаннє бачили знайомий орієнтир або дорогу. Якщо це неможливо, спокійно зателефонуйте до рятувальних служб за номером 101, надавши їм точну інформацію про ваше місце перебування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.