Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Джерело фото: rada.gov.ua

10 жовтня Верховна Рада проголосувала в цілому як закон законопроект про підвищення податків 11146-д. При цьому в залі не підтримали ключову поправку №988. Відповідно до порівняльної таблиці до другого читання цією поправкою було визначено, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування. На думку першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослава Железняка, через це виникає питання, в якій фінальній версії буде викладено текст закону, і чи не потрібно буде його переголосувати.

У будь-якому разі парламенту доведеться окремо зібратися, адже наразі в парламенті зареєстровано постанову про скасування голосування за даний закон, що блокує його підписання спікером.

В свою чергу, голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що вносити зміни до податкового законопроекту та усувати неузгодженості не потрібно, і опозиції не вдалося опозиції «розібрати» проект, збивши правку.

«Законопроект є завершеним, неузгодженостей нема. А єдине, що вдалося несамовитим крикунам – це покарати фопів та е-резидентів» - зазначив він.

Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна підсумувала основні зміни. Отже, на українців чекають:

підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили 1,5%, та залишили звільнення для тих, хто виконує бойові завдання);

⁠встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);

⁠встановлення з 1 жовтня 2024 року військового зборув розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку;

повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;

збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;

збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;

встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;

прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро;

збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі);

втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад 2 квартали;

підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;

збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;

звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою «Національний кешбек»;

звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).

Водночас, за словами голови Комітету Данила Гетманцева, під час голосування не були підтримані поправки, які мали «пом’якшити наслідки підвищення військового збору», зокрема не підтримані пільги для ФОП щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці; пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій; відстрочка щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень; незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів); скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом; можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ; чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки всередині поточного місяця; звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).

Автор: Наталя Мамченко

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