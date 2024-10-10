Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

10 жовтня Верховна Рада проголосувала в цілому як закон законопроект про підвищення податків 11146-д. При цьому в залі не підтримали ключову поправку №988. Відповідно до порівняльної таблиці до другого читання цією поправкою було визначено, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування. На думку першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослава Железняка, через це виникає питання, в якій фінальній версії буде викладено текст закону, і чи не потрібно буде його переголосувати.
У будь-якому разі парламенту доведеться окремо зібратися, адже наразі в парламенті зареєстровано постанову про скасування голосування за даний закон, що блокує його підписання спікером.
В свою чергу, голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що вносити зміни до податкового законопроекту та усувати неузгодженості не потрібно, і опозиції не вдалося опозиції «розібрати» проект, збивши правку.
«Законопроект є завершеним, неузгодженостей нема. А єдине, що вдалося несамовитим крикунам – це покарати фопів та е-резидентів» - зазначив він.
Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна підсумувала основні зміни. Отже, на українців чекають:
Водночас, за словами голови Комітету Данила Гетманцева, під час голосування не були підтримані поправки, які мали «пом’якшити наслідки підвищення військового збору», зокрема не підтримані пільги для ФОП щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці; пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій; відстрочка щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень; незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів); скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом; можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ; чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки всередині поточного місяця; звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).
Автор: Наталя Мамченко
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