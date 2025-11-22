Пішов із життя співак і співзасновник гурту «DZIDZO» Лесик Турко

Музикант останній рік боровся з тяжкими ускладненнями здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пішов із життя український музикант, співзасновник гурту DZIDZIO, автор проєкту «ЛесикСам» Лесик (Олег) Турко. Про це повідомила журналістка Марія Панчишин.

Протягом останнього року артист переніс дві операції та клінічну смерть: у травні 2024 року відбулося перше хірургічне втручання, у грудні того ж року серце виконавця зупинилося просто під час концерту, а ще через пів року він знову опинився в лікарні зі стенозом аортального клапана.

За словами близького оточення артиста, серія критичних для здоров’я подій могла бути не випадковістю. У його організмі нібито виявили токсичні речовини, через що друзі та рідні підозрюють отруєння, повідомляли ЗМІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.