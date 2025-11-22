  1. В Украине

Ушел из жизни певец и сооснователь группы «DZIDZIO» Лесик Турко

08:48, 22 ноября 2025
Музыкант последний год боролся с тяжелыми осложнениями здоровья.
Ушел из жизни певец и сооснователь группы «DZIDZIO» Лесик Турко
Ушел из жизни украинский музыкант, сооснователь группы DZIDZIO, автор проекта «ЛесикСам» Лесик (Олег) Турко. Об этом сообщила журналистка Мария Панчишин.

В течение последнего года артист перенёс две операции и клиническую смерть: в мае 2024 года прошло первое хирургическое вмешательство, в декабре того же года сердце исполнителя остановилось прямо во время концерта, а ещё через полгода он снова оказался в больнице со стенозом аортального клапана.

По словам близкого окружения артиста, серия критических для здоровья событий могла быть не случайностью. В его организме якобы обнаружили токсичные вещества, из-за чего друзья и родные подозревают отравление, сообщали СМИ.

