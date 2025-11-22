У КиївЗоо розповіли про стан оленя мунтжака, який зазнав поранень під час атаки на Київ

Мунтжак Мо отримав важке поранення голови та перелом нижньої щелепи.

У Київському зоопарку виходжують мініатюрного азіатського оленя мунтжака на ім’я Мо, який зазнав тяжкої травми під час масованого нічного обстрілу Києва 14 листопада. Як повідомили в КП «Київський зоопарк», операцію вдалося провести успішно, і тварина поступово одужує.

У ту ніч вибухова хвиля від ракетно-дронової атаки пошкодила частину території зоопарку: були вибиті вікна та деформовані конструкції. Легкі поранення отримали шпороносна черепаха та кайман крокодиловий — їм одразу надали допомогу.

Найбільше постраждав мунтжак Мо: він отримав важке поранення голови та перелом нижньої щелепи. За словами фахівців, шанси на виживання були лише 50 на 50. Втім завдяки швидкій операції та турботі ветеринарів життя тварини вдалося врятувати.

Директор КиївЗоо Кирило Трантін повідомив, що найнебезпечніший період уже позаду: післяопераційний стан стабільний, і з кожним днем зростає впевненість, що Мо повністю відновиться.

Зараз олень проходить реабілітацію та перебуває на спеціальній м’якій дієті — запареній зерновій суміші, розмочених гранулах люцерни й подрібненому сіні.

