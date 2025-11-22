  1. В Украине

У КиевЗоо рассказали о состоянии оленя мунтжака, который получил ранения во время атаки на Киев

07:00, 22 ноября 2025
Мунтжак Мо получил тяжелое ранение головы и перелом нижней челюсти.
У КиевЗоо рассказали о состоянии оленя мунтжака, который получил ранения во время атаки на Киев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском зоопарке выходят миниатюрного азиатского оленя мунтжака по кличке Мо, который получил тяжелую травму во время массированного ночного обстрела Киева 14 ноября. Как сообщили в КП «Киевский зоопарк», операцию удалось успешно провести, и животное постепенно идет на поправку.

В ту ночь взрывная волна от ракетно-дроновой атаки повредила часть территории зоопарка: были выбиты окна и деформированы конструкции. Легкие ранения получили шпороносная черепаха и кайман крокодиловый — им сразу оказали помощь.

Больше всего пострадал мунтжак Мо: он получил тяжелое ранение головы и перелом нижней челюсти. По словам специалистов, шансы на выживание были лишь 50 на 50. Однако благодаря быстрой операции и заботе ветеринаров жизнь животного удалось сохранить.

Директор КиевЗоо Кирилл Трантин сообщил, что самый опасный период уже позади: послеоперационное состояние стабильное, и с каждым днем растет уверенность, что Мо полностью восстановится.

Сейчас олень проходит реабилитацию и находится на специальной мягкой диете — запаренной зерновой смеси, размоченных гранулах люцерны и измельченном сене.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев зоопарк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]