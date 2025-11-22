У КиевЗоо рассказали о состоянии оленя мунтжака, который получил ранения во время атаки на Киев

Мунтжак Мо получил тяжелое ранение головы и перелом нижней челюсти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском зоопарке выходят миниатюрного азиатского оленя мунтжака по кличке Мо, который получил тяжелую травму во время массированного ночного обстрела Киева 14 ноября. Как сообщили в КП «Киевский зоопарк», операцию удалось успешно провести, и животное постепенно идет на поправку.

В ту ночь взрывная волна от ракетно-дроновой атаки повредила часть территории зоопарка: были выбиты окна и деформированы конструкции. Легкие ранения получили шпороносная черепаха и кайман крокодиловый — им сразу оказали помощь.

Больше всего пострадал мунтжак Мо: он получил тяжелое ранение головы и перелом нижней челюсти. По словам специалистов, шансы на выживание были лишь 50 на 50. Однако благодаря быстрой операции и заботе ветеринаров жизнь животного удалось сохранить.

Директор КиевЗоо Кирилл Трантин сообщил, что самый опасный период уже позади: послеоперационное состояние стабильное, и с каждым днем растет уверенность, что Мо полностью восстановится.

Сейчас олень проходит реабилитацию и находится на специальной мягкой диете — запаренной зерновой смеси, размоченных гранулах люцерны и измельченном сене.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.