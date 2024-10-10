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Під час голосування за підвищення податків була провалена правка про визначення, хто і як є платником військового збору, що ламає логіку закону

12:32, 10 жовтня 2024
Поправка, яка передбачала, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування, була провалена у пленарному залі, що ставить під сумнів фінальну редакцію проекту про підвищення податків.
Під час голосування за підвищення податків була провалена правка про визначення, хто і як є платником військового збору, що ламає логіку закону
Джерело фото: Верховна Рада України
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Народні депутати 10 жовтня під час голосування за законопроект про підвищення податків 11146-д не підтримали ключову поправку №988. Відповідно до порівняльної таблиці до другого читання цією поправкою було визначено, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування. Таким чином, виникає питання, в якій фінальній версії буде викладено текст закону. Про це повідомляє перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податків Ярослав Железняк.

За його словами, правка налічує 10 сторінок, і «це була величезна помилка Комітету обʼєднати всі позиції в одну правку».

Таким чином, оскільки поправка не набрала голосів, має залишиться редакція першого читання по військовому збору.

«Детальніше:

1) військовий збір для всіх крім ФОПів-спрощенців піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати із середини місяця залишається відкритим питанням.

2) Військовий збір для ФОПів-спрощенців все одно буде із 1 жовтня;

3) будь-яких перенесень військового збору на 1 січня немає ні для кого;

4) е-резиденти теж попадають під військовий збір;

5) «юридичні кілочки» (їх там декілька десятків), які повбивали, щоб конструкція добре трималася – всі повипадали;

6) винятки для ФОП, які на окупованих територіях та на території зони бойових дій випали;

7) новий ВЗ для ФОПів в МПЗ не включатиметься;

Ну і купа технічних моментів… Тут виникне дуже багато практичних питань по реалізації закону. Я вважаю, його в такому вигляді підписувати не можна» - зазначив Железняк.

Втім, від цього, за його словами, «є один плюс: фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників». Тобто, «на папері» воно з 1 жовтня, але так як закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього «заднього числа» фактично немає, зауважив перший заступник голови Комітету.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК провести аудит рішень про критичність підприємств.

Автор: Наталя Мамченко

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закон податкова військовий збір

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