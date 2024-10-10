При голосовании за повышение налогов была провалена правка об определении, кто и как является плательщиком военного сбора, что ломает логику закона

Поправка, которая предусматривала, кто является плательщиком военного сбора и что является объектом налогообложения, была провалена в пленарном зале, что ставит под сомнение финальную редакцию проекта о повышении налогов.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Народные депутаты 10 октября во время голосования за законопроект о повышении налогов 11146-д не поддержали ключевую поправку №988. Согласно сравнительной таблице ко второму чтению этой поправкой было определено, кто является плательщиком военного сбора и что является объектом налогообложения. Таким образом, возникает вопрос, в какой финальной версии будет изложен текст закона. Об этом сообщает первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по налогам Ярослав Железняк.

По его словам, правка насчитывает 10 страниц, и «это была огромная ошибка Комитета объединить все позиции в одну правку».

Таким образом, поскольку поправка не набрала голоса, останется редакция первого чтения по военному сбору.

«Подробнее:

1) военный сбор для всех кроме ФЛП-упрощенцев поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября. Правда, как его теперь считать с середины месяца остается открытым вопросом.

2) Военный сбор для ФЛП-упрощенцев все равно будет с 1 октября;

3) каких-либо перенесений военного сбора на 1 января нет ни для кого;

4) э-резиденты тоже попадают под военный сбор;

5) «юридические колышки» (их там несколько десятков), которые вбили, чтобы конструкция хорошо держалась – все выпали;

6) исключения для ФЛП, которые на оккупированных территориях и территории зоны боевых действий выпали;

7) новый ВЗ для ФЛП в МПС не будет включаться;

Ну и куча технических моментов… Здесь возникнет очень много практических вопросов по реализации закона. Я считаю, его в таком виде подписывать нельзя», - отметил Железняк.

Впрочем, от этого, по его словам, «есть один плюс: фактически налогообложение доходов задним числом не будет для большинства плательщиков». «То есть, на бумаге оно с 1 октября, но так как закон будет подписан уже явно позже, то механизма этого заднего числа фактически нет», отметил первый заместитель председателя Комитета.

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Автор: Наталья Мамченко

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