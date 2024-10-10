Правотворчество выходит на новый уровень: Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК – провести аудит решений о критичности предприятий

ТЦК проведет аудит решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных, а госорганы должны воздержаться от новых решений о критичности – Кабмин решил не принимать постановление, а поручить протоколом.

Как известно, в Украине действует иерархия нормативно-правовых актов. Законом о правотворческой деятельности 3354-IX она закреплена законодательно, и «протокол» или «извлечение из протокола» в законе не упоминаются. Кроме того, этим законом определен порядок принятия решения о приостановлении действия отдельного структурного элемента нормативно-правового акта. В частности, если Кабмин принял постановление, а затем считает целесообразным остановить часть норм этого постановления, он принимает новое постановление, которым останавливает действие этих норм.

Однако закон о правотворческой деятельности вводится в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Поэтому, очевидно, правительство не приняло во внимание этот порядок, и решило простым протокольным решением «по отдельным вопросам» от 8 октября, которое официально не обнародовано и лишь случайно попало в медиа, фактически остановить действие части норм постановления Кабмина №76 относительно критериев бронирования.

При этом широкому кругу субъектов, кроме министерств, указано воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными. То есть не выполнять нормы нормативно-правового акта высшей силы – постановления Кабмина №76.

Кроме того, что такой порядок действий не вяжется с законом, этот протокол к тому же официально не обнародован, соответственно, и не доведены до общественности новые правила. Поэтому недостаточно понятно, на что ссылаться соответствующим органам, которым придется отказывать критически важным предприятиям в согласовании их статуса.

Что поручил Кабмин

9 октября стало известно, что правительство протокольным решением по отдельным вопросам поручило ТЦК совместно с госадминистрациями провести аудит принятых решений об определении предприятий критически важными. Соответствующий аудит до 15 ноября ТЦК будет проводить в отношении предприятий, статус которых определяли комиссии, образованные областными государственными администрациями, КГГА и военными администрациями. Для этого администрации должны включить в свои комиссии руководителей областных ТЦК или заместителей.

Далее у Минэкономики будет 5 дней – до 20 ноября, чтобы обобщить информацию этого аудита и с учетом результатов бронирования военнообязанных проинформировать Кабмин.

Протокольное решение правительства предусматривает возможность аннулирования военнообязанных отсрочек от призыва при выявлении фактов необоснованного бронирования.

Однако этот порядок проверки обоснованности принятых центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями) решений об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными, а также пересмотра таких решений, и их аннулирование должно еще разработать и внести на очередное заседание правительства Минэкономики вместе с Минобороны.

То есть, ориентировочно в ноябре на заседание Кабмина должен быть вынесен проект постановления, в котором будет прописан порядок проверки принятых решений о критичности предприятий и аннулировании таких решений и, соответственно, аннулировании военнообязанных отсрочек от призыва в случае выявления фактов «необоснованного бронирования».

При этом в этом новом постановлении Кабмина должна быть установлена ​​«остановка до 15 ноября 2024 действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также критически важны для обеспечение потребностей ВСУ, утвержденных постановлением Кабмина №76 в части полномочий центральных органов исполнительной власти (кроме министерств), других государственных органов, областных, Киевской городской госадминистраций (военных администраций) определять предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения особый период».

Но – пока такой проект постановления Кабмина еще разрабатывается и неизвестно когда будет разработан и соответственно, неизвестно, с какой даты будет остановлена ​​часть норм постановления №76 – центральным органам исполнительной власти (кроме министерств), другим государственным органам, областным госадминистрациям, КГГА и военным администрациям уже поручено этим протокольным решением воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными.

То есть фактически всем этим субъектам – кроме министерств – до принятия нового постановления поручено не выполнять постановление 76 и не принимать решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными. Данное поручение не оформлено в виде постановления, распоряжения Кабмина и тому подобное, а является просто частью выписки из протокола о решении «по отдельным вопросам» и не обнародовано официально нигде. Копию подъемника, напомним, опубликовало The Page.

Очевидно, что в дальнейшем результаты такого правотворчества могут стать основанием для новых судебных споров.

Автор: Наталя Мамченко

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