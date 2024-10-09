Владимир Зеленский проведет переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии

Зеленский планирует встречи с лидерами стран-партнеров для обсуждения военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал планы встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии в течение ближайших суток для обсуждения военной поддержки Украины.

«Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление нас, военная составляющая усиления. В течение суток я встречусь отдельно, в каждой стране, с лидерами Британии, Франции, Италии, Германии», - сообщил Зеленский во время брифинга на саммите „Украина - Юго-Восточная Европа“ в Дубровнике.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности».

Кроме того, по словам Президента Украины, приглашение Украины в НАТО станет реальным шагом к миру.

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