Папа Римский и Президент Украины проведут переговоры в Риме

Папа Римский встретится с Владимиром Зеленским 11 октября.

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Папа Римский Франциск проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 11 октября, о чем сообщили в Ватикане. Об этом сообщает Reuters.

Это будет первая личная встреча лидеров с момента их встречи в кулуарах саммита «Большой семерки» (G7) в Италии летом 2023 года. Они также имели беседу в Ватикане в декабре прошлого года.

Кроме того, во время своего визита в Рим Зеленский планирует провести переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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