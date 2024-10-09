Папа Римський та Президент України проведуть переговори у Римі

Папа Римський зустрінеться з Володимиром Зеленським 11 жовтня.

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Папа Римський Франциск проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 11 жовтня, про що повідомили у Ватикані. Про це повідомляє Reuters.

Це буде перша особиста зустріч лідерів з моменту їхньої зустрічі в кулуарах саміту «Великої сімки» (G7) в Італії влітку 2023 року. Вони також мали бесіду у Ватикані в грудні минулого року.

Крім того, під час свого візиту до Риму Зеленський планує провести переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

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