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Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня

19:51, 9 жовтня 2024
Перші проблеми виникли у кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.
Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня
Джерело фото - ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати шостого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

9 жовтня тестування складали останні групи кандидатів, які претендують на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації та перша група кандидатів з кримінальної спеціалізації.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 4 претендентів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації 9 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 8 кандидатів не з’явилися на тестування.

Разом з тим, 8 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

Що ж стосується кримінальної спеціалізації, то тут результати дещо відрізняються.

Як повідомили в Комісії, 5 кандидатів провалили тестування, а ще 2 не з’явилися.

Максимальний бал у перший день тестування кандидатів з кримінальної спеціалізації не набрав жоден кандидат.

З результатами тестування за 9 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятого дня тестування (8 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун  

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ВККС

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