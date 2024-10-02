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Конкурс в апеляційні суди – відомі результати першого дня тестування на знання норм права

20:42, 2 жовтня 2024
2 жовтня не набрали прохідний бал 8 кандидатів, а ще 8 не з’явилися.
Конкурс в апеляційні суди – відомі результати першого дня тестування на знання норм права
Джерело фото - ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати першого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

2 жовтня тестування складали дві групи кандидатів (цивільна спеціалізація) загальною чисельністю 120 осіб.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 8 претендентів на посади суддів апеляційних судів не набрали необхідний прохідний бал, а ще 8 претендентів взагалі не з’явилися на тестування.

Разом з тим, одразу 6 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

З результатами тестування за 2 жовтня можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Конкурс в апеляційні суди – відомі результати першого дня тестування на знання норм права

2 жовтня не набрали прохідний бал 8 кандидатів, а ще 8 не з’явилися.

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