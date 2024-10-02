Конкурс в апелляционные суды – известны результаты первого дня тестирования на знание норм права

2 октября не набрали проходной балл 8 кандидатов, а еще 8 не явились.

Источник фото - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты первого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

2 октября тестирование сдавали две группы кандидатов (гражданская специализация) общей численностью 120 человек.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 8 претендентов на должности судей апелляционных судов не набрали необходимый проходной балл, а еще 8 претендентов вообще не явились на тестирование.

Вместе с тем сразу 6 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов.

С результатами тестирования за 2 октября можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.