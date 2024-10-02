Украина получила первый кредит от Южной Кореи на $100 млн

Украина заключила первое соглашение о льготном кредите с Южной Кореей.

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Украина впервые заключила соглашение о льготном кредите с Южной Кореей. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи на сумму 100 млн долларов, сообщает Министерство финансов Украины.

Этот кредит станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Государственный бюджет Украины от Республики Корея. Соглашение было заключено в апреле 2024 года, предоставляя Украине возможность привлекать кредиты до 2,1 млрд долларов в период с 2024 по 2029 годы.

Кредит предоставляется на 20 лет с процентной ставкой 1,0% годовых, а льготный период составляет 5 лет с момента подписания соглашения.

«Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на насущные бюджетные потребности Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами», - отметил Сергей Марченко.

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