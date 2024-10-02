Страны должны рассмотреть возможность регулирования использования смартфонов подобно регулированию табакокурения – ВООЗ

Во Всемирной организации здравоохранения предлагают урегулировать использование смартфонов.

Страны должны рассмотреть возможность регулирования цифровых устройств, таких как смартфоны, подобно регуляции курения, чтобы бороться с растущим негативным влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодых людей, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

С увеличением количества доказательств того, что проблемное поведение в играх и социальных сетях растет среди подростков в Европе, страны должны искать примеры регулирования из других сфер общественного здравоохранения, где законодательство помогло бороться с потенциально вредными привычками, например законодательство о курении, цитирует представителя ВООЗ Politico.

Меры, включая возрастные ограничения, контролируемые цены и даже запрещенные зоны, сработали на регулирование курения, поэтому, как считают в Организации, их можно взять в качестве примера того, как сдерживать вредное использование портативных устройств, таких как смартфоны.

Так, в ВООЗ предлагают «подумать над тем, где целесообразно использовать цифровые устройства, и, возможно, пора начать думать о местах, где определенные цифровые устройства нельзя использовать, так же, как запретили курение в определенных местах».

Исследование ВООЗ, опубликованное в прошлом месяце, показало, что среди подростков в Европе растет проблематичное и «похожее на зависимость» поведение в играх и социальных сетях.

Связь между использованием социальных сетей и психическим здоровьем, особенно среди подростков, привлекает все большее внимание. Ранее этим летом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «первое в истории европейское исследование влияния социальных медиа на благосостояние молодых людей».

Автор: Наталья Мамченко

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