В Хмельницкой области женщина пыталась продать три гуманитарных автомобиля, привезенных из-за границы для ВСУ

Женщина, которая не имела связи с благотворительной организацией, притворялась ее работником и предложила местному жителю купить три автомобиля за 15 000 долларов, привезенные из-за границы для ВСУ.

Женщина из Хмельницкой области пыталась продать гуманитарные автомобили, предназначенные для ВСУ. Ей объявили подозрение в мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, женщина представилась работником благотворительной организации и предложила местному жителю купить три автомобиля за 15 000 долларов США, привезенных из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

На самом же деле подозреваемая лишь имела доступ к автомобилям через знакомых, чем и пользовалась, чтобы продемонстрировать их потенциальному покупателю. Никакого отношения к благотворительной организации она не имела.

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