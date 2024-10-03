Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области женщина пыталась продать три гуманитарных автомобиля, привезенных из-за границы для ВСУ

09:16, 3 октября 2024
Женщина, которая не имела связи с благотворительной организацией, притворялась ее работником и предложила местному жителю купить три автомобиля за 15 000 долларов, привезенные из-за границы для ВСУ.
В Хмельницкой области женщина пыталась продать три гуманитарных автомобиля, привезенных из-за границы для ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина из Хмельницкой области пыталась продать гуманитарные автомобили, предназначенные для ВСУ. Ей объявили подозрение в мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, женщина представилась работником благотворительной организации и предложила местному жителю купить три автомобиля за 15 000 долларов США, привезенных из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

На самом же деле подозреваемая лишь имела доступ к автомобилям через знакомых, чем и пользовалась, чтобы продемонстрировать их потенциальному покупателю. Никакого отношения к благотворительной организации она не имела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Звездность гостиниц и право потребителей на достоверную информацию – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на безусловную обязанность туроператора сообщать потребителям о категории (звездности) и показателях уровня комфорта гостиниц как в Украине, так и за рубежом.

Первый день тестирования кандидатов на должности судей апелляционных судов – проблемы и нюансы

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась, как будущие судьи апелляционных судов преодолевали первый этап конкурса.

Субъектам лоббирования запретят травлю других субъектов лоббирования – Кабмин утвердил правила нравственного поведения лоббистов

Правительство утвердило правила этики лоббистов, по которым им запрещено совершать моббинг других лоббистов.

Командиры могут проводить мобилизацию добровольцев без ТЦК – опубликовано постановление правительства

Опубликовано постановление Кабмина, согласно которому командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов.

Повышение военного сбора с зарплат планируют ввести «задним числом» – рабочая группа обсудила законопроект о повышении налогов

Закон о повышении налогов планируют принять на следующей неделе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва