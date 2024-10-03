На Хмельниччині жінка намагалась продати три гуманітарні авто, привезені з-за кордону для ЗСУ

Жінка, яка не мала зв'язку з благодійною організацією, вдавала себе за її працівника та запропонувала місцевому жителю купити три автомобілі за 15 000 доларів, привезені з-за кордону для ЗСУ.

Фото: прокуратура

Жінка із Хмельниччини намагалася продати гуманітарні автівки, призначені для ЗСУ. Їй оголосили підозру в шахрайстві, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка представилась працівником благодійної організації та запропонувала місцевому жителю купити три автомобілі за 15 000 доларів США, які привезені з-за кордону у якості гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Насправді ж підозрювана лише мала доступ до автівок через знайомих, чим і користувалась, щоб продемонструвати їх потенційному покупцю. Ніякого відношення до благодійної організації вона не мала.

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