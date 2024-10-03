Суб’єктам лобіювання заборонять цькувати інших суб’єктів лобіювання – Кабмін затвердив правила етичної поведінки лобістів

Уряд затвердив правила етики лобістів, за якими їм заборонено здійснювати мобінг інших лобістів.

З 1 січня 2025 року в Україні набирає сили закон про лобіювання №3606-IX. Щоправда, під визначення лобіювання не підпадатиме діяльність різноманітних громадських організацій, які фінансуються за рахунок іноземних грантів, та діяльність, пов’язана з реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги.

Під час обговорення законопроекту 10337 з громадськими організаціями було вирішено, що не буде вважатися лобіюванням також діяльність в сфері медіа, електронних комунікацій, діяльність політичних партій, діяльність громадських об’єднань, що спрямована на вплив на суб’єктів владних повноважень з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб’єктами рішень, замовлення проведення громадської антикорупційної експертизи, діяльність некомерційних професійних організацій тощо – тобто, закон містить досить широкий перелік виключень.

Таким чином, поки не досить зрозуміло, хто ж на практиці підпадатиме під визначення лобістів.

Між тим, Кабмін 1 жовтня постановою 1128 затвердив Правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання.

Зокрема, за цими правилами суб’єкту лобіювання забороняється укладати договір лобіювання з клієнтом, якщо методи лобіювання, які повинні бути застосовані в рамках договору, не відповідають Конституції України, Закону «Про лобіювання» та цим Правилам.

Також суб’єкт лобіювання зобов’язаний невідкладно в день, коли йому стало відомо про обставини, за яких заборонено здійснення лобіювання в комерційних інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром, чи на замовлення особи, яка не може бути клієнтом, або фінансування лобіювання за рахунок коштів, які не можуть бути джерелом фінансування лобіювання відповідно до Закону «Про лобіювання», зупинити здійснення лобіювання на замовлення такого клієнта або в комерційних інтересах такого бенефіціара.

Клієнт із суб’єктом лобіювання здійснюють розрахунки, пов’язані з лобіюванням, у безготівковій формі.

Суб’єкт лобіювання зобов’язаний уникати:

утиску або мобінгу (цькування) інших суб’єктів лобіювання, фізичних осіб, які здійснюють лобіювання від імені юридичної особи — суб’єкта лобіювання;

свідомого поширення неправдивих відомостей про інших суб’єктів лобіювання, фізичних осіб, які здійснюють лобіювання від імені юридичної особи — суб’єкта лобіювання;

спроб схилити клієнта іншого суб’єкта лобіювання до розірвання з ним договору лобіювання;

вчинення дій, визначених законодавством як недобросовісна конкуренція;

підбурювання об’єкта лобіювання до уникнення контактів з іншими суб’єктами лобіювання, фізичними особами, які здійснюють лобіювання від імені юридичної особи — суб’єкта лобіювання.

Суб’єкти лобіювання зобов’язані уникати висловлювань, що принижують честь та гідність інших суб’єктів лобіювання, заподіюють шкоду їх діловій репутації, містять нетактовні та принизливі коментарі, або свідомого поширення неправдивої інформації про них та у будь-який спосіб перешкоджання їх діяльності.

Нижче наводимо нові правила.

Автор: Наталя Мамченко

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